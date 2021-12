Springsteen je zadnji v vrsti zvezdnikov, ki so po poročanju medijev, ki so bili seznanjeni s poslom, prodali svoj celotni glasbeni opus. Pred njim so to storili Bob Dylan, Stevie Nicks in Neil Young, ki so prodali bodisi del ali pa celoten katalog.

Prodaja avtorskih pravic za skladbe je v zadnjem času v razmahu, saj finančne trge po pisanju AFP vse bolj privlačijo donosni portfelji.

Bob Dylan je lani svoj celotno diskografijo prodal glasbeni založbi Universal Music Publishing Group za 300 milijonov dolarjev, članica zasedbe Fleetwood Mac Stevie Nicks pa je prodala večinski del svojih pravic za 100 milijonov dolarjev.

Springsteen z založbo Columbia Records, ki je v lasti Sony Music, sodeluje že v vsej 50-letni karieri, v kateri je prodal več kot 150 milijonov albumov.