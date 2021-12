Po navedbah ministrstva je pred koncem postopka Slovenijo zapustilo kar 98 odstotkov prosilcev, v veliki večini takoj po oddaji prošnje, zato do presoje, ali so upravičeni do mednarodne zaščite ali ne, niti ni moglo priti.

Postopek na prvi stopnji obravnave vloge je v letošnjem letu v povprečju trajal 28 dni, vsebinsko odločanje pa v povprečju 194 dni. Postopki so bili pri tem hitrejši kot v prejšnjih dveh letih. V letu 2020 je namreč azilni postopek na prvi stopnji trajal povprečno 59 dni, v letu 2019 44 dni. Vsebinsko odločanje je v letu 2020 v povprečju trajalo 288 dni, leto dni prej 328 dni.

Na ministrstvu za notranje zadeve hitrejše postopke med drugim pripisujejo noveli zakona o mednarodni zaščiti, ki je bila sprejeta marca, uporablja pa se od 9. novembra. Kot so zapisali, novela omogoča učinkovitejšo izvedbo in preprečevanje zlorab postopkov mednarodne zaščite in je bila nujno potrebna, med drugim zaradi izrednega povečanja števila vloženih prošenj za mednarodno zaščito v Sloveniji in zaznanih zlorab postopkov v praksi, so zapisali na spletni strani ministrstva.

Policija je sicer v prvih enajstih mesecih letošnjega leta obravnavala 9158 nezakonitih prehodov državne meje, kar je za dobrih 35 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.