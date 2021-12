Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. V petek bo delno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, ki se ponekod lahko zadrži večji del dneva. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0 na obali do 3, najvišje dnevne od 3 do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo delno jasno z meglo po nekaterih nižinah, na vzhodu pa bo občasno več oblačnosti. V soboto bo na Primorskem pihala šibka burja, na vzhodu pa severni veter.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. V spodnjih plasteh ozračja priteka z vzhodnimi vetrovi nad naše kraje postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, več oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas. Ponekod po nižinah bo megla. Ob severnem Jadranu bo še pihala burja. V petek bo delno jasno, zjutraj bo po nižinah megla. Nad morjem se lahko ponekod pojavi nizka oblačnost.

Biovreme: Danes bodo vremensko najbolj občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave v petek pa bo vremenska obremenitev popustila.