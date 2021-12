Kazalnik DIP na prebivalca bolje odraža materialno blaginjo gospodinjstev kot BDP na prebivalca. Izračuna se na podlagi cen blaga in storitev, ki jih posamezniki dejansko porabijo.

Po vrednosti kazalnika DIP na prebivalca v standardih kupne moči (SKM), ki odraža materialno blaginjo gospodinjstev, se je v letu 2020 med 37 evropskimi državami najvišje uvrstil Luksemburg (v tej državi je bila DIP na prebivalca za 45 odstotkov višja od povprečja v EU-27). Sledile so Norveška s 26 odstotki višjim DIP na prebivalca ter Švica in Nemčija, kjer je bila ta višji od povprečja EU za 24 odstotkov. Vrstni red omenjenih držav je enak kot v letu 2019. Na zadnja tri mesta so se uvrstile Albanija, kjer je bil DIP na prebivalca nižji od povprečja v EU-27 za 61 odstotkov, Bosna in Hercegovina (za 58 odstotkov) ter Severna Makedonija (za 57 odstotkov).

V Sloveniji je DIP na prebivalca v SKM v letu 2020 dosegla 82 odstotkov povprečja v EU-27, kar je enaka vrednost, kot v letu 2019. Najbližji po vrednosti tega kazalnika sta ji bili Poljska (83 odstotkov povprečja v EU-27) in Malta (81 odstotkov povprečja v EU-27). V zadnjih treh letih se je DIP v Sloveniji povečala za eno odstotno točko.