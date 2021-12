Na gorenjski avtocesti je med priključkoma Jesenice vzhod in Jesenice zahod proti Karavankam promet oviran zaradi predmeta na vozišču.

Regionalna cesta Slovenski Javornik - Žirovnica je ponovno prevozna, obvoz po gorenjski avtocesti med priključkoma Lesce in Jesenice vzhod za vozila brez vinjete ni več dovoljen.

Na mejnem prehodu Gruškovje je čakalna doba za tovorna vozila ob izstopu iz države dolga pol ure.

Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost.

Cesta čez prelaz Vršič je zaprta zaradi zimskih razmer.

Zaradi del na avstrijski strani bo promet skozi predor Karavanke do petka, do 15. ure ter v torek, 21. 12., med 12. in 14. uro, potekal izmenično enosmerno. Predviden čas čakanja pred predorom bo 30 minut.

Glavna cesta Zidani Most-Radeče bo v nedeljo, 19. 12., zaprta med 7. in 16. uro. Obvoz bo urejen.

Cesta Volče-Solarji bo zaradi odstranjevanja snega, dreves in vejevja zaprta do 16. ure.

Na primorski avtocesti je zaprt priključek Črni Kal v obe smeri.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si