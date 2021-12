Po oceni Branislava Rajića je bolj kot kadarkoli prej treba na sredini združevati stranke in sile. Zato se je odločil, da se pridruži stranki, »ki je že uveljavljena, dobro pozicionirana in ima odličen program«.

»Zazrti bomo v prihodnost, ne bomo obujali preteklosti, ker to ni orodje za politiko,« je dejal. Njihova osnovna skrb je, da se obranijo razdrobljenosti, ki bi se lahko zgodila pred volitvami ali po njih ter da zagotovijo »dober izid pozitivnim silam v naši družbi«.

Predsednica SAB Alenka Bratušek ob tem ocenjuje, da stranka raste programsko, lokalno in na javnomnenjskih anketah. »Zavedamo se, da so edina prava anketa volitve, ki jih že težko pričakujemo,« je dodala ob tem in volivce pozvala, da se jih udeležijo v čim večjem številu. Glede špekulacij o še enem poslanskem prestopu k SAB pa je Bratuškova dejala le, da bo javnost o tem pravočasno obveščena ko oziroma če bo tega prišlo.