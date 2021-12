Število delovno aktivnih je oktobra že četrti mesec zapored doseglo rekordno visoko raven. Kot so danes objavili državni statistiki, se je število zaposlenih v desetem mesecu na mesečni ravni povečalo za 0,6 odstotka na približno 815.000, število samozaposlenih oseb pa za 0,4 odstotka na približno 96.900. Števili obojih sta se povečali tudi na letni ravni, in sicer število prvih za 2,4 odstotka, drugih pa za 2,2 odstotka.

Delovno aktivnih moških je bilo približno 501.600 ali za 0,7 odstotka več kot v septembru, delovno aktivnih žensk pa približno 410.200 ali za 0,5 odstotka več kot v prejšnjem mesecu. Največ delovno aktivnih moških (14,6 odstotka) in žensk (15,4 odstotka) je bilo v starostni skupini od 40 do 44 let, znotraj te skupine pa jih je bilo pri obeh spolih največ v predelovalnih dejavnostih.

Na letni ravni se je število zaposlenih moških povečalo za 2,7 odstotka, število žensk pa za 2,1 odstotka. V primerjavi z istim mesecem pred desetimi leti pa se je število zaposlenih moških povečalo za 11,5 odstotka, žensk pa za 11,8 odstotka. Samozaposlenih moških je bilo izrazito več kot samozaposlenih žensk - delež prvih je bil namreč oktobra pri 66,1 odstotka, delež drugih pa pri 33,9 odstotka.