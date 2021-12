Kot so danes sporočili iz KPK, so postopek uvedli zaradi zaznanega suma kršitve določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki urejajo nasprotje interesov, in sicer v postopku imenovanja neizvršnega direktorja DUTB na vladi.

Uvedba postopka preiskave glede ugotavljanja obstoja dejanskega nasprotja interesov po njihovih navedbah pomeni, da so na podlagi doslej pridobljenih podatkov in dokumentacije zaznali sum kršitev v skladu z omenjenim zakonom.

Šele nadaljnji postopek pa bo pokazal, »ali bodo zaznani sumi kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije tudi potrjeni ali pa bodo ovrženi«. Janša, ki je prejel obvestilo o uvedbi postopka preiskave glede ugotavljanja obstoja dejanskega nasprotja interesov, bo imel v postopku preiskave vse pravice v skladu s predpisi, prav tako bo lahko pojasnil svoja ravnanja.

Več informacij o konkretnem postopku do zaključka obravnave zadeve KPK zaradi interesov postopka ni mogla podati.

Upravni odbor DUTB sestavljajo neizvršni in izvršni direktorji. Predsednik upravnega odbora in neizvršni direktor je Franci Matoz, neizvršni direktorji so še Gregor Planteu, Aleksander Lozej in Alenka Urnaut Ropoša. Izvršna direktorja pa sta Matej Pirc in Andrej Lazar. DUTB je prav danes javno objavila razpis za izvršnega direktorja družbe.