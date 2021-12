»Ta pošastna nevihta je zastrašujoča in grozi, da bo prizadela obalne skupnosti kot tovorni vlak,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ocenil vodja Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca na Filipinih Alberto Bocanegra. Dodal je, da so zelo zaskrbljeni, da so postali tajfuni zaradi podnebnih sprememb silovitejši in bolj nepredvidljivi.

Več kot 90.000 ljudi je moralo zaradi tajfuna že poiskati zasilno zavetje, ko se je vihar razširil čez Tihi ocean. Na območjih, ki so na poti tajfuna, evakuacije še vedno potekajo. Med evakuiranimi so tudi domači turisti. Tujcem je vstop na Filipine zaradi protikoronskih ukrepov še vedno prepovedan.

Rai, ki so ga lokalno poimenovali Odette, je dosegel Filipine v pozni sezoni tajfunov, saj se večina tajfunov na tem območju razvije med julijem in oktobrom. Po pričakovanjih naj bi nekoliko oslabel, ko bo prešel regijo Visayas ter otoka Mindanao in Palawan, preden bo predvidoma v soboto dosegel Južnokitajsko morje in se usmeril proti Vietnamu.

Filipine - ki jih uvrščajo med najbolj ranljive države na svetu zaradi podnebnih sprememb - vsako leto prizadene povprečno 20 neviht in tajfunov, ki običajno uničijo letino, domove in infrastrukturo na že tako revnih območjih.