Čeprav je Ovečkin z zadetkom za 1:0 dosegel že 274. gol ob "power playu" in s tem izenačil rekord Dava Andreychuka, pa so bili na koncu bolj zadovoljni pri Chicagu. Po zadetkih Alexa DeBrincata, Philippa Kurasheva in MacKenzieja Entwistla v razmaku le 34 sekund v drugi tretjini so že vodili s 3:1, a vodstva niso znali zadržati, saj je Conor Sheary izenačil le tri sekunde pred koncem rednega dela in izsilil podaljšek.

V tem pa je bil Chicago boljši, mož odločitve je bil Caleb Jones. V ekipi zmagovalcev so imeli igralca z jubilejnim dosežkom, Patrick Kane je namreč dosegel 700. podajo v ligi.

V Arizoni so se zmage veselili Rangers, Kaapo Kakko je za zmago dosegel dva gola, vratar Keith Kinkaid pa je na svoji prvi tekmi v sezoni, ki jo je začel, zbral 29 obramb.

Anaheim pa je visoko premagal Seattle, ki je doživel četrti poraz na zadnjih petih tekmah. Skromno predstavo Seattla je zaznamoval tudi vratar Philipp Grubauer, ki je ob 18 strelih tekmecev dobil tri gole, v zadnji tretjini ga je zamenjal Chris Driedger. Troy Terry je za zmagovalce dosegel gol v drugi tretjini, 18. v sezoni.

Moštvo Anžeta Kopitarja LA Kings bo naslednjo tekmo igralo v noči na petek, ko bo gostovalo pri Floridi.