38-letni Hernandez je bil velika zvezda glasbenega žanra reggaeton, priljubljenega predvsem na Karibih, pa tudi v ZDA in drugod po svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah lokalnih medijev sta med žrtvami tudi njegova partnerka in sin, dve osebi pa sta bili mladoletni, stari štiri in 13 let.

Po navedbah varnostnih organov je bilo sicer na krovu letala šest potnikov, vsi ameriški državljani, dva pilota in stevard. Letalo je strmoglavilo in zagorelo med poskusom zasilnega pristanka, za katerega se je pilot odločila zaradi okvare. Namenjeno je bilo sicer na Florido. Vzletelo je z mednarodnega letališča v bližini prestolnice Dominikanske republike Santo Domingo.