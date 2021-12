V Dallasu so domači imeli lepo priložnost za zmago že v rednem delu, ko so v zadnji četrtini vodili z 80:73 in 85:78. Tudi v končnici so 56 sekund pred koncem po košu Kristapsa Porzingisa povedli s 93:90 in imeli nato še en napad, ki je ostal neizkoriščen. To je s trojko dve sekundi pred koncem kaznoval Wayne Ellington in Los Angelesu priigral podaljšek. Tega je s košem sekundo pred koncem odločil rookie v vrstah Los Angelesa Austin Reaves. Skupaj je Reaves dosegel kar 15 točk.

Pri Los Angelesu je spet izstopala zvezdniška trojka. S 24 točkami je bil najbolj učinkovit LeBron James, Russell Westbrook je 23 točkam dodal 10 skokov, za trojnega dvojčka pa mu je zmanjkala ena podaja. Anthony Davis je ob 20 koših vpisal tudi 12 skokov. Pri Dallasu je Jalen Bronson Dosegel 25 točk, Kristaps Porzingis 23 in 12 skokov, Tim Hardaway Jr,, pa 20 točk.

V Denverju pa je Anthony Edwards dosegel kar 10 trojk, skupaj pa k visoki zmagi Minnesote prispeval 38 točk. Karl-Anthony Towns je dodal 32 točk, D'Angelo Russell pa 16. V vrstah Denverja je bil še enkrat več najboljši Srb Nikola Jokić s 27 koši, 10 skoki in 11 podajami, a je bil trojni dvojček premalo za zmago.

Dallas in Denver sta po porazih na sedmem in osmem mestu na zahodu.