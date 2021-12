Tragično se je končal sprva zabaven športni dan za otroke v Devonportu na avstralski Tasmaniji. Napihljiv grad, na katerem je bilo več otrok, je zagrabil močan sunek vetra, ga dvignil visoko v zrak, od koder je v globino z višine kakih deset metrov padlo več otrok. Umrli so štirje, dve deklici in dva dečka, še pet jih je ranjenih. Za življenja štirih se v bolnišnici še borijo, poročajo lokalni mediji. V zrak naj bi dvignilo tudi več napihljivih »zorb« žog. Policija zaenkrat ni potrdila starosti žrtev, je pa znano, da so hodili v peti in šesti razred, kar pomeni, da so bili stari od deset do dvanajst let.

Na prizorišče so prihiteli reševalci, policija, več helikopterjev in starši otrok. Šolo so takoj zaprli. Tragedija se je pripetila na zadnji šolski dan pred počitnicami. Srce se mi trga za družine, sošolce, prijatelje in učitelje teh otrok, ki so umrli veliko prezgodaj. Gre za nepredstavljivo tragedijo. Bili so na zabavnem dnevu izven učilnic, ki se je sprevrgel v grozljivko,« se je oglasil avstralski premier Scott Morrison.