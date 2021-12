Kakšne so možnosti za resen preboj zelenih strank

Pred spomladanskimi parlamentarnimi volitvami v slovenski politični prostor vstopajo nove zelene stranke. Nedavno so se povezale različne civilne iniciative in napovedale ustanovitev stranke Vesna, v prvi polovici leta je stranko Stranko zelenih dejanj ustanovil nekdanji minister za okolje Jure Leben, lani pa so se v stranko Zelena dežela združili moravški aktivisti. Lahko zeleni prestopijo volilni prag?