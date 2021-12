Po dveh spodbudnih predstavah proti Virtusu in Partizanu so košarkarji Cedevite Olimpije v Benetkah znova pokazali, da v letošnji sezoni v njihovem taboru stvari niti približno ne delujejo tako, kot bi morale. Ljubljančani so proti povprečni Venezii v 7. krogu evropskega pokala znova pokazali bled obraz, posledica pa je že peti zaporedni poraz v drugokakovostnem evropskem tekmovanju.

Obračun v Benetkah je imel poseben pomen za Olimpijinega Američana Melvina Ejima, ki je v sezoni 2016/17 igral za Venezio, bil z njo italijanski prvak in tudi najkoristnejši igralec (MVP) finala. Navijači so ga pozdravili s toplim aplavzom, Ejim s soigralci pa na začetku tekme usmiljenja do nekdanjega moštva ni imel. Ljubljančani so začeli odlično. Pod taktirko Yogija Ferrella je napad tekel gladko, gostitelji pa so se na drugi strani zatekali k neizdelanim metom, ki so jih po večini grešili. Zmaji so si tako pripravili idealno izhodišče. V peti minuti so vodili za devet, domači navijači pa so svojim ljubljencem namenjali prve žvižge, saj so že nekaj tekem odigrali slabo. Nato pa… Sledila je minuta odmora trenerja Venezie Walterja De Raffaela, po katerem se je vse spremenilo. Videti je bilo, kot bi nekdo pri Olimpiji ugasnil gumb za delovanje. Nenadoma pri gostih ni več funkcioniralo prav nič. Gostitelji so se zaradi nasprotnikove slabe obrambe razigrali, zaradi dobre lastne, pri čemer so ves čas prehajali iz pokrivanja po celem igrišču do cone in obrambe ena na ena, pa povsem ustavili zmaje in si do polčasa nabrali že 17 točk naskoka. Igralci trenerja Jurice Golemca so v prvih petih minutah dosegli 14 točk, nato pa v naslednjih 15 le še enkrat toliko.

Vroča Venezia je v drugi polčas vstopila povsem ohlajena kot v prvega in Olimpiji na pladnju ponujala vrnitev. Ljubljančani je sprva niso želeli zgrabiti, a jim je nato nekako uspelo sestaviti delni izid 11:0, ki jih je povsem vrnil v igro za zmago. Če bi košarkarji v zelenih dresih igrali vsaj približno tako, kot znajo, bi verjetno takrat že vodili, a so po trojki Jacoba Pullena v zadnjih deset minut vstopili le z minus tri, kar je bil glede na okoliščine sanjski scenarij. V nadaljevanju so nasprotnika ujeli, in ko je kazalo, da bodo tekmo pripeljali v izenačeno končnico, so znova začeli nerazumljivo grešiti, dvojno tehnično napako in izključitev je po sumljivo dosojenih korakih Pullnu prejel še Golemac in tekma je bila odločena.

»Večino prvega polčasa smo igrali preveč zaspano in dobili preveč lahkih košev. V tretji četrtini smo pokazali karakter in se vrnili v tekmo, ampak smo bili na koncu preveč utrujeni, Venezia je zadela tudi nekaj težkih metov in zasluženo zmagala. Mi se vračamo na delo in upamo, da že v soboto znova v zmagovite tirnice,« je povedal Edo Murić.

Evropski pokal, 7. krog, druge tekme v skupini B: Ulm – Bourg 96:86, Budućnost – Gran Canaria 76:83, Virtus – Promitheas v sredo, Valencia – Bursaspor prestavljeno, vrstni red: Budućnost in Gran Canaria po 5-2, Virtus in Valencia po 4-2, Ulm 4-3, Venezia 3-4, Bursaspor in Promitheas po 2-4, Bourg in Olimpija po 2-5.