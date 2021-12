Devetinpetdesetletna Ghislaine Maxwell, ki je v ameriškem zaporu že od julija 2020, naj bi igrala ključno vlogo pri Epsteinovih spolnih zlorabah mladoletnic v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in na začetku prvega desetletja tega stoletja. Novačila naj bi na desetine mladoletnic, ki naj bi jih za Epsteinom spolno zlorabljali njegovi vplivni in bogati prijatelji, med njimi tudi že razkriti britanski princ Andrew. Na zatožni klopi je samo ona. Po trditvah njenih odvetnikov zgolj zato, ker na klop niso mogli posaditi Epsteina, ki je (naj bi) jeseni 2019 med čakanjem na sojenje v zaporniški celici storil samomor.

Maxwellova je bila več desetletij priljubljena zvezda britanske in ameriške visoke družbe, ki se je družila s slavnimi in vplivnimi z vsega sveta, od članov britanske kraljeve družine (krajši čas naj bi bila v razmerju s princem Andrewom) do ameriških predsednikov. Najprej zato, ker je bil njen pokojni oče britanski medijski tajkun Robert Maxwell, potem pa zato, ker je bil njen partner milijarder Jeffrey Epstein. Leta 1961 v Franciji rojena Ghislaine je bila najmlajša od devetih Maxwellovih otrok in njegova ljubljenka. Po njej je imenoval svojo jahto Lady Ghislaine, ob kateri so ga našli utopljenega in golega leta 1991, potem ko je prišlo na dan, da je ukradel več kot 400 milijonov evrov iz pokojninskih skladov časopisne hiše Mirror in svojih drugih podjetij. Zaradi vika in krika, ki ga je to sprožilo na Otoku, se je Ghislaine umaknila v New York. V Epsteinu naj bi našla nekakšno zamenjavo za očeta oziroma izgubljeno družinsko bogastvo, status in vpliv. Njuno razmerje je bilo najprej romantično, pozneje pa je postala njegova prijateljica, zaupnica in osebna asistentka in po trditvah tožilstva zvodnica mladoletnic. V devetdesetih letih sta se kot par družila s Trumpom, Clintonom in številnimi drugimi znanimi ljudmi, ki jih je, kot njo, privlačilo (najmanj) Epsteinovo bogastvo.

Zlorab ni samo gledala, ampak pri njih sodelovala

Trumpa, Clintona, princa Andrewa in druge je kot potnike Epsteinovega zasebnega letala, ki so mu rekli Lolita ekspress, na sojenju omenil dolgoletni pilot letala. Tožilstvo trdi, da je pogosto gledala Epsteinove zlorabe in občasno v njih sodelovala in da je mladoletnice »vzgajala« za zlorabe v njegovih razkošnih domovih po ZDA in na zasebnem karibskem otoku. Maxwellova zanika vse obtožbe. Njena odvetnica trdi, da je Maxwellova grešni kozel oziroma koza za Epsteinova dejanja. Je kriva sploh česar koli ali vsega tega, česar jo obtožujejo? Mnogo let je bila res v zelo slabi družbi pedofila, ki se je dolgo izmikal roki pravice samo zaradi svojega bogastva ter pomembnih in vplivnih prijateljev, med katerimi jih gotovo ni malo, ki so se napajali pri njegovem pedofilskem koritu.

Moteče pa je, da so se preiskovalci Epsteinovih zločinov ter velik del medijev in javnosti vse preveč osredotočili na Maxwellovo. Nenadoma je postala enako velika, če ne še večja pošast kot Epstein, kar trdijo tudi nekatere domnevne Epsteinove žrtve. To ne more biti res in ne more biti prav. Za tožilstvo so nastopile (samo?) štiri nekdanje Epsteinove spolne sužnje, ki naj bi imele v času zlorab od 14 do 16 let. Ena od njih je pričala, da ji je Maxwellova dejala, da ima »odlično telo, kar bo odlično za Epsteina in njegove prijatelje«, druga, da jo je Maxwellova »prosila za pomoč pri iskanju podobno lepih deklet, kot je ona, da bi Epsteina oralno zadovoljile«.

Tožilstvo je pokazalo vrsto fotografij iz Epsteinovega zasebnega albuma, s katerimi je želelo porotnike prepričati, da sta bila Epstein in Maxwellova ne samo ljubezenski, ampak tudi zločinski par. Na nekaterih je ena od masažnih sob, v katerih naj bi on spolno zlorabljal mladoletnice, ona pa naj bi to pogosto gledala in občasno sodelovala. Veliko se govori o treh fotografijah z zasebnega letala, na katerih mu ona z odpeto bluzo pod razkošnim oprsjem masira stopalo. V Britaniji pa najbolj odmeva fotografija, na kateri leta 1999 v ljubeči pozi pozirata na verandi kraljičine koče na posestvu Balmoral na Škotskem. Kraljica ju gotovo ni povabila. Kdo drug bi ju lahko kot princ Andrew, ki je ostal Epsteinov prijatelj še veliko let po tistem, ko so mu vsi drugi, od Trumpa do Clintona, po prvi obsodbi zaradi pedofilije obrnili hrbet. Že ve, zakaj.