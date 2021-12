Predstavniški dom ameriškega kongresa je večinoma po strankarski liniji kazensko ovadil vodjo kabineta bivšega predsednika Donalda Trumpa Marka Meadowsa zaradi »zaničevanja kongresa«. Meadows namreč noče priti na zaslišanje pred preiskovalno komisijo, ki ugotavlja okoliščine vdora Trumpovih privržencev v kongres 6. januarja med potrjevanjem volilnih rezultatov. Zadnjo odločitev o tem, ali bo Meadows obtožen, ima pravosodno ministrstvo, ki je takšno obtožbo zaradi nesodelovanja s komisijo že potrdilo proti bivšemu Trumpovemu strategu Stevu Bannonu.

Številni pozivi Beli hiši, naj se oglasi

Vodja predsednikovega kabineta je ena najvplivnejših funkcij v Washingtonu. Čeprav ni natančno definirana, med njegove mnoge pristojnosti sodi odločanje, kdo se lahko sreča s predsednikom in katere informacije romajo k njemu, skrbi za njegove interese in je lahko njegov najtesnejši svetovalec ter zaupnik. Zato je bilo pričakovano, da se bodo člani preiskovalne komisije pri ugotavljanju, kakšna je bila v januarskem dogajanju vloga Trumpa, osredotočili tudi na Meadowsa. Morda so pričakovali njegovo sodelovanje, saj je prej štiri mandate služil v kongresu kot poslanec Severne Karoline in bil tudi visoki član stalnega odbora za nadzor in reforme, ki je tudi zadolžen za opravljanje preiskav. Meadows je v nastop pred komisijo sprva privolil in ji izročil več tisoč strani dokumentov in sporočil v zvezi z dogodki 6. januarja, nato pa si premislil in komisijo tožil, ker naj bi prekoračila pooblastila z zahtevo podatkov o njegovi telefonski komunikaciji. Ves predstavniški dom ga je zaradi nesodelovanja ovadil z 222 glasovi za in 208 proti, sta pa za to roko dvignila samo dva republikanska kongresnika, podpredsednica komisije Liz Cheney in njen član Adam Kizinger.

Precej pa so odmevali že tisti dokumenti, ki jih je Meadows komisiji izročil. Iz njih je razvidno, da so Trumpov sin Donald mlajši in komentatorji konservativne televizije Fox med vdorom v kongres Meadowsa pozivali, naj doseže, da bo predsednik posredoval in dogajanje ustavil. »To sra*je mora obsoditi, takoj… Šlo je predaleč in ušlo nadzoru,« je v sporočilu zapisal sin. Vplivna komentatorka Laura Ingraham je denimo zapisala, da »nam to vsem škoduje in uničuje njegovo dediščino«. Na komentatorje televizije letijo kritike, da so zasebno pisali eno, javno pa zanikali, da za vdorom v kongres sploh stojijo predsednikovi privrženci.