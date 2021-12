Pozabljivka

Potem ko je v torek zvečer, ko je bila to še čisto sveža novica, doslej povsem neznana poslanka državnega zbora iz vrst razvpite Počivalškove SMC Mateja Udovč nastopila na nacionalni televiziji, kjer je oznanila prestop k eni ravno tako najbolj spornih slovenskih političark Aleksandri Pivec, je včeraj prešerna stopila pred vse slovenske medije, ob njej pa seveda tudi nova mentorica, nekdanja kmetijska ministrica, bivša predsednica stranke DeSUS in sedanja prva dama nove stranke Naša dežela. Ko so mediji slednjo pobarali, ali ni morda »nakup« Udovčeve plod prizadevanj, da bi njena nova deželna stranka nenadoma postala parlamentarna, je Pivčeva rekla, da pri tem prestopu »ni šlo za nikakršne špekulacije, saj vsi vemo, kakšni so postopki in zakonodaja«.