Pogačar, ki je bil izbran za športnika leta 2021 v Sloveniji, se je nameraval v živo udeležiti prireditve v Cankarjevem domu v Ljubljani in prevzeti nagrado, a so mu zaradi koronavirusa in slabe epidemiološke slike v Slovenije to odsvetovali (prepovedali) vodilni možje ekipe UAE Emirates. »Tega dogodka in prestižne nagrade, ki bi bila pika na i sanjski letošnji sezoni, sem se zelo veselil, a se ga žal nisem mogel udeležiti. Rad bi se lepo oblekel, šel na takšen dogodek in med ljudi, a nisem mogel. Zato sem bil razočaran, a razumem odločitev vodstva ekipe, ki ni želelo, da bi se potem vrnil v ekipo in morebiti koga okužil s koronavirusom, kar bi bilo zelo nespametno,« je pojasnil Tadej Pogačar.

Prav na dan prireditve v Ljubljani je fant s prebivališčem v Monte Carlu namesto prvotnega štiriurnega treninga v tujini opravil peturnega, zdaj ga čakajo priprave v Madonni di Campiglio. »To ne bo klasični kolesarski kamp, ampak bomo tudi tekli na smučeh, mogoče smučali. Pravi pripravljalni kamp bo januarja v Španiji, potem nas čakajo še višinske priprave, najverjetneje v Sierri Nevadi. Januar bo deloven, pester in naporen,« se zaveda Pogačar, ki je sezono končal na prvem mestu svetovne lestvice. »V Madonni bo šlo bolj za sprostitev, 'team building'. Lani smo prvič imeli prost december in bili v kampu januarja in februarja, kar se nam je obrestovalo in fantje smo bili bolj sproščeni. December je zaradi praznikov poseben mesec in če si dva tedna na pripravljalnem kampu, je precej zoprno.«

Spoznaval je formulo tri Seveda se je 23-letnik udeležil že tradicionalnega uvodnega kampa konec oktobra v »domačih« Združenih arabskih emiratih. »Tam imamo vedno tudi sponzorske in medijske obveznosti ter različne zanimive dejavnosti. Letos smo se tako zabavali s formulo tri na dirkališču Yas Marina Circuit v bližini Abu Dabija. Celoten teden smo se imeli odlično, se zelo povezali tako z novimi kolesarji v ekipi kot tudi med sabo tisti, ki smo že od prej v ekipi. Zdaj smo v še boljših odnosih, kot smo bili pred tem. Vesel sem, da sem v takšni super ekipi, ki je z okrepitvami še boljša kot lani,« je navdušen Pogačar. Prav tako je bil navdušen nad nedavnima srečanjema v živo z dvema legendama – kolesarsko (Belgijec Eddy Merckx) in nogometno (Španec Pep Guardiola). »Obe srečanji sta bili fantastični. Lepo, sproščeno in spoštljivo smo se družili in pogovarjali brez velikega pametovanja,« opisuje nekdanji nogometaš Tadej. Navdušen je bil nad svetom profesionalnega nogometa, a odločno dodaja, da mu ni žal, da mu je namesto v nogometu uspelo v kolesarstvu. V minuli sezoni sta med njegovimi številnimi uspehi najbolj odmevala druga zaporedna zmaga na francoskem Touru in bronasta kolajna na cestni dirki na olimpijskih igrah v Tokiu. »Brez pomislekov ima zame večjo vrednost in veljavo zmaga na Touru kot bron v Tokiu. Gre za vsakoletno največjo kolesarsko dirko na svetu, olimpijske igre pa so le vsaka štiri leta. Poleg tega sem na Touru zmagal, v Tokiu pa sem bil tretji – in to je največja razlika. Če bi bil v Tokiu zlat, bi bilo moje razmišljanje mogoče bolj izenačeno,« meni Pogi, ki ga je med uspehi slovenskih športnikov in športnic v letu 2021 najbolj navdušila športna plezalka Janja Garnbret. »Ko sem spremljal njene nastope na igrah v Tokiu, kjer je osvojila zlato, sem bil navdušen. Imel sem občutek, da vse počne z neverjetno lahkoto. Fantastično.«