V Italijo bolj ali manj svobodno le še preboleli in cepljeni

Od danes lahko v Italijo brez bojazni pred karanteno vstopijo le še preboleli in cepljeni proti covidu-19. Italijanska odločitev je včeraj zbegala predvsem čezmejne delavce in tiste, ki se v Italijo odpravljajo na smučanje. Uradna pojasnila so bila skopa, zvečer pa so iz Rima naposled prišla zagotovila, da zaostreni pogoji ne bodo vplivali na obmejne prebivalce.