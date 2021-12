Leto 2021 se počasi izteka in v športu prihaja čas za ocenjevanje njegove uspešnosti. Pri Košarkarski zvezi Slovenije (KZS) so z doseženim izredno zadovoljni, celo tako zelo, da predsednik Matej Erjavec težko vidi način, kako bi ga katero od prihodnjih prekašalo. Največji uspeh je dosegla moška članska reprezentanca, ki se je prek kvalifikacij premierno prebila na olimpijske igre in tam skoraj prišla do finala, saj je v polfinalu le za točko klonila proti Franciji, nato pa v tekmi za bron še z Avstralijo. A četrto mesto v Tokiu je bilo dovolj, da so selektor Aleksander Sekulić in igralci postali ekipa leta. »Občutki so lepi. Dosegli smo nekaj izjemnega, nagrada pa je le potrditev vsega skupaj,« je srečen Matej Erjavec.

Predsednik KZS se je predstavnikom sedme sile sicer oglasil iz Dallasa, kjer je na obisku z direktorjem članskih reprezentanc Matejem Likarjem in Markom Milićem. Namen odhoda onkraj Atlantika je obisk obeh reprezentantov, ki igrata v ligi NBA, Luke Dončića in Vlatka Čančarja. »Pogledujemo proti poletnim tekmam kvalifikacij za svetovno prvenstvo in evropskemu prvenstvu. Kar se tiče Luke, ima strašno željo igrati za reprezentanco. Če bo zdrav, ne vidim težav, da ga ne bi znova gledali v dresu Slovenije. Poleti je bil odlično pripravljen, bolje kot lani. Tudi v Dallas je prišel v dobri formi, nato pa se je zgodil nesrečni padec nasprotnika na njegov gleženj, zaradi česar mora zdaj počivati. Pogovarjali smo se o tem, da bi zaigral že na junijski tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Hrvaški, ki bo iskala zadnji vlak za preboj v drugi del in nastopila z najboljšimi posamezniki. Morda ga nato za tekmo proti Švedski niti ne bi obremenjevali. Potekajo pa tudi pogovori o stroških zavarovanja, ki so močno zrasli,« je razkril prvi človek krovne slovenske košarkarske organizacije, ki se zelo veseli, da se bo v Dallasu znova srečal tudi z zlatim slovenskim selektorjem Igorjem Kokoškovom.

Erjavec sicer priznava, da so vsi na zvezi precej utrujeni od odhajajočega leta, ki je bilo v primerjavi s predhodnim, v katerem je zaradi pandemije koronavirusa odpadlo kar nekaj tekmovanj, precej napornejše. »Kot da bi se dve leti združili v enem,« se je zasmejal. Uspehi različnih reprezentanc v različnih starostnih kategorijah so za seboj potegnili tudi stroške, a bo zveza po njegovih besedah leto sklenila finančno uspešno. »Naslednje leto bo nekoliko težje, saj se bodo čutile tudi posledice krize. Je pa pozitivno to, da se sponzorji več ne osredotočajo le na moško člansko reprezentanco, temveč tudi na žensko in mlajše kategorije.« Misli Erjavcu uhajajo tudi že k bližajočemu evropskemu prvenstvu, na katerem bo Slovenija branila naslov evropskega prvaka. »Želja je dobiti vsako tekmo. Pustimo se presenetiti. Kot nas je presenetila nemška zveza, ki je že zdaj izjemno aktivna pri organizaciji dogodka. Za skupinski del v Kölnu so prodali že več kot 80.000 vstopnic, iščejo pa vse možne poti, kako bi tja pripeljali čim večje število slovenskih in tudi drugih navijačev. Vsa čast jim za to.«

V letu 2023 nato košarkarsko zvezo čaka še izziv organizacije evropskega prvenstva za ženske. »Zadnja leta veliko časa in sredstev namenjamo ženski košarki. Kotizacija Mednarodni košarkarski zvezi Fiba za organizacijo evropskega prvenstva je bila kar visoka. Tukaj računamo tudi na pomoč države, ki ima posluh. Gre tudi za propagiranje ženskega športa, ki se razvija in ima vse večji pomen. Od igralk bomo zahtevali resen pristop in napad na čim višjo uvrstitev. Zato smo tudi pripeljali selektorja Georgiosa Dikaiulakosa, da spremenimo utečeno prakso in z njegovo pomočjo skušamo narediti korak višje.« Erjavec je pokomentiral tudi odločitev za zamenjavo uradnega opremljevalca reprezentanc, saj je Adidas zamenjal Nike. »Ni naključno, da smo to izvedli potihoma, saj pogodbo z Nikom še usklajujemo. Je pa tudi njim logično, da to ni ostalo neopaženo. Celotno zgodbo bomo javno predstavili, ko bo pogodba dokončna.«