Čile vstopa v zadnjo fazo najbolj polariziranih volitev po obnovi demokracije leta 1990, alternativi pa se popolnoma izključujeta. Eno predstavlja 55-letni Jose Antonio Kast, kandidat skrajno desne Republikanske stranke, ki je v prvem krogu 21. novembra z 27,9 odstotka glasov zmagal. Drugo pa predstavlja Gabriel Boric, 35-letni levičarski kandidat koalicije Apruebo Dignidad (Široka fronta in Komunistična stranka), ki je v prvem krogu dobil dve odstotni točki nižjo podporo (25,8 odstotka). Po javnomnenjskih raziskavah se Boricu v drugem krogu nasmiha zmaga, saj mu pripisujejo nekaj prednosti pred tekmecem Kastom. Gre pa za izsledke, ki so bili objavljeni do 4. decembra, kajti v Čilu ni dovoljeno objavljanje meritev javnega mnenja 15 dni pred glasovanjem, kar vpliva na zanesljivost napovedi.

Z ideološkega, vsebinskega in moralnega vidika zagovarjata Boric in Kast diametralno nasprotna politična modela, skupno pa jima je le to, da sta se oba pojavila nepričakovano. Še pred manj kot letom dni si nihče ni predstavljal, da bo boj za nasledstvo predsednika Sebastiana Pinere potekal med njima in da se bo Kast zavihtel na čelo čilske desnice.

Kandidat desnice zagovarja Pinocheta

Kast, ki je podpiral in tudi danes javno zagovarja Pinochetovo vojaško diktaturo ter zanika njene zločine, nagovarja volilce s tradicionalnimi temami desnice, kot so domovina, družina, red in svoboda. Njegov besednjak je podoben tistemu populističnih politikov Viktorja Orbana, Mateusza Morawieckega, Donalda Trumpa in drugih. Skrajno konservativni Kast je tudi izkoristil nezmožnost desnega predsednika Pinere, da bi se ustrezno odzval na pandemijo in na problematiko, ki so jo izpostavila družbena gibanja z množičnimi uličnimi protesti od oktobra 2019 dalje. To je vodilo v negotovost in politično praznino na desnem polu, kar je izkoristila Republikanska stranka.

»Mi bomo vlada, ki bo povrnila pravno državo, red in avtoriteto,« pravi Kast. Napoveduje novo obliko izrednega stanja, ki bo dodelila predsedniku države pooblastila za prestrezanje vseh vrst komunikacije ter za izdajanje ukazov za pridržanje ljudi na njihovih domovih ali na krajih, ki niso zapori, niti niso namenjeni priporu. V drugi svetovni vojni so bila to koncentracijska taborišča. Med njegovimi predlogi so tudi strogo nadzorovanje meja z ukrepi, kot so izkop več sto kilometrov dolgega jarka, nov statut o izgonu nezakonitih priseljencev ter zahteva, da perujska in bolivijska vlada okrepita nadzor meja. Na ekonomskem področju pa zagovarja neoliberalno paradigmo.