Rojeni z zmagovalno miselnostjo

Olimpijsko leto 2021 je bilo še eno izjemno leto za slovenski šport. Uspehov je bilo toliko, da je bila konkurenca pri izboru najboljšega slovenskega športnika, športnice in ekipe tako brutalna, da je brez zmagovalnega odra, na katerem so zasluženo stali Tadej Pogačar, Primož Roglič, Luka Dončić, Janja Garnbret, Tina Trstenjak, Nika Križnar in košarkarska reprezentanca, ostala cela kopica nosilcev kolajn z največjih tekmovanj leta v svojih panogah. Na tem dolgem seznamu so olimpijski prvak v kanuju na divjih vodah Benjamin Savšek, bronast na svetovnem prvenstvu v smučarskih skokih Anže Lanišek, nosilka dveh kolajn s svetovnega prvenstva ter malega kristalnega globusa v smučarskem teku, ki je dejansko zimska atletika, Anamarija Lampič, svetovna prvakinja v smučarskih skokih Ema Klinec, svetovna podprvakinja v judu Andreja Leški, evropska podprvakinja v judu Kaja Kajzer, polfinalistka teniškega turnirja v Parizu Tamara Zidanšek, moška odbojkarska reprezentanca kot evropska podprvakinja…