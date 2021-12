Ker je ponovljeni žreb nogometne lige prvakov odločil, da se bosta v osmini finala pomerila Real Madrid in PSG, je sočasno prišlo do zapletov glede položaja francoskega napadalca Kyliana Mbappeja. Znano je, da je Mbappe že nekaj let velika želja predsednika Reala Madrida Florentina Pereza. Nazadnje ga je skušal pripeljati v poletnem prestopnem roku, vendar so mu iz Pariza poslali sporočilo, da je ponudba 170 milijonov evrov za odškodnino prenizka. Ker se bo Mbappeju pogodba s PSG iztekla poleti prihodnje leto, lahko po pravilih Fifa pogovore s potencialnimi novimi delodajalci začne 1. januarja 2022.

Ko se je še pred nekaj dnevi zdelo, da je Mbappejev prestop v Real Madrid le še stvar realizacije, je žreb osmine finala francoskega dragulja postavil v povsem nov položaj. Tekmi osmine finala bosta 15. februarja v Parizu in 9. marca v Madridu. Veliko pozornosti po vsem svetu ne bosta vzbudili le zaradi Mbappeja, ampak tudi ponovne vrnitve nekdanjih igralcev Barcelone Messija in Neymarja ter legendarnega kapetana Reala Ramosa na Santiago Bernabeu.

Čeprav je po poročanju španskih medijev dejansko že vse dogovorjeno z Mbappejem in njegovimi predstavniki, je Perez po ponovljenem žrebu, po katerem se je usul plaz kritik na Evropsko nogometno zvezo (Uefa) in njenega predsednika Aleksandra Čeferina, preložil (tajni) podpis pogodbe na čas po povratni tekmi. Mbappe se je namreč znašel pod dodatnim pritiskom, zlasti najradikalnejših navijačev PSG, ali bo proti klubu, v katerega želi prestopiti, igral na vso moč. V letošnji sezoni je namreč najboljši igralec in vlečni konj PSG, saj je na 23 tekmah dosegel 12 golov in vpisal še 12 asistenc. Sočasno podira različne rekorde kot najmlajši igralec.

»Pomembna je Mbappejeva zrelost. Zna prenašati pritisk in mi mu bomo pri tem pomagali. Ne bomo hiteli s podpisom. Vemo, da je sprejel trdno odločitev, in to je tisto, kar je najpomembnejše,« so španski mediji citirali neimenovani vir iz pisarn madridskega Reala. Kot vse kaže, bo Mbappe PSG zapustil brez odškodnine. PSG je Mbappeju zadnjo ponudbo za podaljšanje pogodbe dal avgusta, vendar jo je zavrnil, čeprav bi bil najbolje plačani igralec kluba. Predsednik Naser Al Kelaifi in športni direktor Leonardo se še nista predala in bosta do konca leta pripravila še eno ponudbo.