Sašo Bertoncelj, telovadec: Po 30 letih s športne na poslovno pot

Pri 37 letih in 30 letih ukvarjanja z gimnastiko je športno pot sklenil Sašo Bertoncelj, po Miroslavu Cerarju najboljši slovenski telovadec na konju z ročaji. Športnik, ki je simboliziral most med uspehi Aljaža Pegana in Mitje Petkovška ter rodom telovadcev po tekmovalni upokojitvi trofejnih Ljubljančanov. Prvi vrhunec kariere je doživel leta 2010, ko je v Birminghamu osvojil prvo kolajno na velikih tekmovanjih. Tretje mesto z evropskega prvenstva je izenačil štiri leta kasneje v Sofiji, pred tremi leti pa je v Glasgowu postal evropski podprvak na svojem paradnem orodju. S svetovnega prvenstva se ni nikoli vrnil s kolajno. Najbližje uspehu je bil leta 2014, ko je bil četrti v Nanningu. Škofjeločan se je od gimnastike poslovil v dobri formi, saj je jeseni na svojem 13. svetovnem prvenstvu v Kitakjušuju na konju z ročaji zasedel 15. mesto. Še bolj kot na svoje športne uspehe je ponosen na sinova, petletnega Jana in skoraj štiriletnega Jaka.