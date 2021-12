Etiopska vladna vojska je konec novembra najprej ustavila prodiranje Osvobodilne fronte tigrejskega ljudstva (TPLF) proti Adis Abebi, nato pa jih v nadaljevanju ofenzive potisnila še daleč stran. Po pisanju spletne strani BBC ima zasluge pri tem tudi premier Abiy Ahmed, ki je pred tem obiskal vojake v bližini fronte. Pridobil si je naklonjenost številnih Etiopijcev, ker je dajal vtis, da je pripravljen umreti v vojni za enotnost države. V govorih vojakom je prizadevanje tigrejskih upornikov, da bi s prodorom v prestolnico vrgli njegovo vlado, primerjal s spodletelim italijanskim napadom leta 1896, ko so v bitki pri Adui svetlopolti prvič v sodobni zgodovini izgubili vojno z nebelci. »Tisti, ki hočete, da jih bo kot otroke Etiopije zgodovina slavila, se danes zganite za svojo domovino,« je vzklikal premier.

Konec novembra so se tigrejski uporniki iz TPLF Adis Abebi približali že na 130 kilometrov in tuja veleposlaništva so začela evakuirati svoje osebje. Toda ni se ponovilo leto 1991, ko je TPLF v tedanji državljanski vojni osvojil Adis Abebo in dobil glavno besedo v etiopskih vladah vse do leta 2018, ko je oblast prevzel Abiy.

Abiy, ki je pred dvema letoma dobil Nobelovo nagrado za mir (ker je končal spor z Eritrejo), ob tem vztrajno zavrača pozive zahodnih držav k premirju in prav on je lani jeseni sprožil vojaški napad na Tigrejce, potem pa po treh tednih ofenzive razglasil zmago. A TPLF se je tedaj samo razkropil in junija letos prešel v protiofenzivo, v kateri je osvojil ne le vso regijo Tigrej, ampak tudi Afar in velik del Anhare, ki sta sosednji pokrajini.

Odločilna vloga kitajskih, iranskih in turških brezpilotnikov

Najprej so Abiyevi specialci in milice iz regije Afar zadali hude izgube TPLF. Preprečili so, da bi Adis Abeba izgubila cestno povezavo z Džibutijem. Če bi se to zgodilo, se petmilijonska prestolnica ne bi mogla več preskrbovati z dobrinami, ki prihajajo z ladjami do Džibutija, kar bi povečalo možnosti, da jo Tigrejci osvojijo. Nato je zmage dosegla še redna vladna vojska in upornike v zadnjih dveh tednih potisnila kar 400 kilometrov daleč od Adis Abebe. TPLF je tako izgubil več strateško pomembnih mest in prelazov na poti med Adis Abebo in Tigrejem. Pri tej uspešni protiofenzivi vladnih sil so imeli odločilno vlogo brezpilotni letalniki, ki jih je Abiy dobil iz Kitajske, Turčije in Irana. Zlasti kitajski brezpilotniki so uspešno uničevali tanke, topove in živo silo Tigrejcev.

Zahodne države, ki so sprva v Abiyu videle liberalnega reformatorja in ki že več kot leto zahtevajo premirje, pa njegova vlada in protestniki obtožujejo, da se kot imperialistične sile vmešavajo v notranje zadeve in da podpirajo Tigrejce. Gebrselassie je nedavno na televiziji rekel: »Videli smo, kako so bili Irak, Sirija, Jemen in Libija uničeni in kako so razpadli. Toda Etiopija ima 120 milijonov ljudi in vsak poskus, da bi destabilizirali državo, se jim bo maščeval. Vemo, da nas afriški bratje in sestre podpirajo. Mi smo se proti kolonializmu borili stoletja.« Etiopija je bila namreč vse do Mussolinijevega napada leta 1935, v katerem so kot vojaki sodelovali tudi primorski Slovenci, edino afriško ozemlje, ki nikoli ni postalo kolonija evropskih držav.