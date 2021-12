Poti po Rožniku poledenele in blatne

Na spletnem portalu za pobude občanov je v zadnjem tednu najti kar nekaj pritožb občanov zaradi poledenelih pločnikov in slabo očiščenih kolesarskih površin. Občani, ki se te dni sprehajajo po Rožniku, pa opozarjajo, da je večina poti poledenelih in tako nevarnih za sprehajalce. V gostilni na Rožniku so sprehajalcem, ki so s težavo prilezli na vrh, celo prodajali dereze. Ljubljanski župan Zoran Janković je na torkovi novinarski konferenci na dejal, da morajo biti občani v teh dneh, ko je vreme idealno za nastanek poledice, dodatno previdni. Javno podjetje Voka Snaga, ki upravlja krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, pa je na družbenih omrežjih pojasnilo, da pohodnih poti znotraj krajinskega parka ne morejo posipavati s soljo ali drugimi kemičnimi sredstvi, saj bi ta škodovala gozdnim tlom.