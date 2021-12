Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik (GSŠRM) je edina slovenska srednja šola, ki letos zaznamuje festival Brati gore. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2003 11. december razglasila za mednarodni dan gora. Odločitev so sprejeli po velikem uspehu, ki so ga dosegli leto prej s projektom o zavedanju človeštva o pomenu gora. Tako so na ta dan marsikje organizirani dogodki z namenom opozoriti na pomen gora za življenje in za ohranjanje biotske raznolikosti, hkrati pa želijo opozoriti na pomen varovanja in trajnostnega razvoja gorskih območij.

Razstava plod uspešnega sodelovanja Alpska konvencija je pred sedmimi leti prvič organizirala festival Brati gore s ciljem spodbujati dogodke, posvečene goram in gorski literaturi. V knjižnicah, šolah, planinskih društvih, prav tako v Triglavskem narodnem parku potekajo literarni večeri, predstavitve in podobni dogodki. Kamniška GSŠRM je letos dogodek zaznamovala na svoj način. »Poleg razstave smo v ponedeljek v šoli organizirali dogodek, s katerim smo poudarili prispevek Jakoba Aljaža, ki je s postavitvijo stolpa na Triglavu Slovencem dal simbol, ki krepi narodno zavest in pripadnost,« je povedala predstavnica kamniške gimnazije Andreja Sabati Šuster in pohvalila dejstvo, da je razstava plod sodelovanja med dijaki, učitelji in drugimi zaposlenimi na šoli. »Dijaki so raziskovali, kaj sestavlja našo najvišjo goro, nekateri so razmišljali v verzih, drugi so sestavili uganke. Pri likovnem pouku so izdelali makete Aljaževega stolpa. Kot pika na i pa je stolp v naravni velikosti. Izdelal ga je naš hišnik Roman, krasijo pa ga fotografije dijakov in zaposlenih, ki so se po osvojitvi našega gorskega očaka slikali pred stolpom,« je še povedala. Hkrati je dodala povabilo: »Kdo od vas je že bil na Triglavu? Če še niste bili, a bi se kljub temu radi pobahali s fotografijo pred Aljaževim stolpom, lahko to storite v naši šolski avli.« vl