Za mlajše otroke posebni termini cepljenja

Cepljenje otrok, starih od pet do enajst let, bo na voljo v drugih terminih kot cepljenje odraslih in otrok od 12. leta. Zanimanje za to možnost zaščite je med starši v primeru mlajših otrok manjše, kot je bilo na začetku cepljenja najstnikov.