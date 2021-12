Na škropilnici našli DNK obdolženega

Na celjskem sodišču se je nadaljevalo sojenje Alenu Čibariću, ki naj bi bil vpleten v brutalen rop maja lani na Frankolovem. Zaslišali so kriminaliste, ki so opravili ogled kraja dogodka in zavarovali sledi. Policija še vedno ugotavlja, kdo naj bi s Čibarićem sodeloval.