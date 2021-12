Prejšnji rekord so v Združenem kraljestvu zabeležili januarja letos, ko so zabeležili nekaj več kot 68.000 novih okužb.

Agencija za zdravstveno varnost Združenega kraljestva je medtem objavila rezultate analize vzorcev okužb s koronavirusom. Pri 51,8 odstotka vzorcev iz Londona z 11. in 12. decembra so ugotovili značilnosti omikrona. Ravni v drugih regijah so bile nižje, pri čemer je povprečje za celotno Anglijo ocenjeno na 24 odstotkov.

V Združenem kraljestvu sicer že tretji dan zapored prihaja do težav z dostopnostjo hitrih testov za samotestiranje na novi koronavirus. Zelo hiter porast okužb je namreč spodbudil povpraševanje po hitrih testih. Na težave so naleteli tudi posamezniki, ki so poskušali rezervirati testiranje PCR.

Izvršna direktorica britanske agencije za zdravstveno varnost Jenny Harries je namige o pomanjkanju omilila in dejala, da je bilo povpraševanje po hitrih testih »popolnoma osupljivo«, po testih PCR pa večje kot kadarkoli prej. »Imamo dovolj testov, tako testov PCR kot hitrih testov, vendar hiter porast (okužb) povzroča začasen pritisk,« je povedala danes v parlamentu.

Britanska vlada je ob valu zelo nalezljive različice omikron sprožila kampanjo poživitvenega cepljenja s ciljem, da do konca decembra tretji odmerek prejmejo vsi odrasli. Do danes je tretji odmerek prejelo 45 odstotkov odraslih in celo 88 odstotkov starejših od 70 let, medtem ko je prva dva odmerka doslej prejelo 81,5 odstotkov prebivalcev, starejših od 12 let, je danes povedal premier Boris Johnson.

V ponedeljek je Združeno kraljestvo zabeležilo prvo smrt v Evropi, uradno povezano z omikronom.