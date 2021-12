Direktorica šole Radost življenja Valentina Erznožnik je o waldorfski šoli na Bledu razmišljala dolgo časa, po pridobitvi prostorov, kadra in učencev, pa se je zapletlo pri vpisu v razvid šol. Vlogo za vpis so poslali na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Vendar so jim poslali zavrnilno odločbo, ker, kot so pojasnili na ministrstvu, niso izpolnjevati pogojev.

Na ministrstvu so za medij povedali tudi, da so starši otrok, ki so bili vpisani v Radost življenja, vedeli, da šola še ni vpisana v razvid, saj imajo status izobraževanja na domu, kar je njihova zakonska pravica. Otroka namreč lahko starši izobražujejo na domu sami ali pa jim pri tem pomaga kdo drug. Pogojev, ki bi jih moral ta izpolnjevati, ni. Vendar pa mora učenec opraviti preverjanje znanja, ki ga izvede osnovna šola, na katero je vpisan.

Erznožnikova se je zato povezala z Osnovno šolo Livada Ljubljana, kjer so bili pripravljati vpisati omenjene otroke, ki bi imeli status šolanja na domu. Ravnatelj omenjene šole Goran Popović je povedal, da Radost življenja ni edina šola, ki ima otroke vpisane na njihovi šoli v obliki šolanja na domu. Ob tem velja, da imajo na koncu šolskega leta izpite, poroča portal.

Navaja tudi pojasnila direktorja Waldorfske šole Ljubljana Iztoka Kordiša o tem, zakaj se ne strinja, da bi šola Radost življenja postala waldorfska šola. Povedal je, da so Radost življenja kot waldorfsko šolo oglaševali še preden so jo sploh odprli, ne da bi se sploh pozanimali, kaj je treba urediti, da postaneš waldorfska šola.

Poleg tega se je šola Radost življenja znašla še v finančnih težavah. Dolgovi, med katerimi je največji račun za ogrevanje, so ostali neplačani, zato je Erznožnikova 19. novembra šolo zaprla. 33 otrok pa je sredi šolskega leta ostalo brez šole in se sedaj izobražuje na domu, še poroča 24ur.com.