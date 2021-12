»V sedanjih razmerah nam samo cepljenje ne bo omogočilo preprečiti vpliva različice omikron, saj ne bo časa za odpravo vrzeli v cepljenju, ki še vedno obstaja,« je izjavila direktorica ECDC Andrea Ammon. Po njenih besedah je zelo verjetno, da bo nova različica povzročila dodatne hospitalizacije in smrti poleg tistih, ki jih predvidevajo napovedi, osredotočene na doslej prevladujočo različico delta.

ECDC, ki pokriva 27 držav EU, Norveško in Islandijo, je medtem dvignil oceno tveganja za vpliv različice omikron na javno zdravje na »zelo visoko« in priporočil vrsto tako imenovanih »nefarmacevtskih ukrepov« ter večjo previdnost ob bližajočih praznovanjih in potovanjih.

»Nujno je treba sprejeti odločne ukrepe za zmanjšanje prenosa (virusa), razbremenitev zdravstvenih sistemov in zaščito najbolj ranljivih v prihodnjih mesecih,« je dodala Ammonova.