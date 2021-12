Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) v zadnjih tednih prejema od članic in članov vse več informacij in opozoril, da v vrtcih, šolah in dijaških domovih primanjkuje strokovnega, administrativnega, računovodskega in tehničnega osebja.

Pomanjkanje zaposlenih so vzgojno-izobraževalni zavodi prisiljeni delno nadomeščati s študenti in drugimi, ki za opravljanje dela na delovnem mestu odsotnega zaposlenega večinoma nimajo ustrezne izobrazbe, po drugi strani pa primanjkljaje rešujejo tako, da povečujejo obremenitve že zaposlenih delavk in delavcev.

»Ni mogoče zanikati, da oboje navedeno posledično znižuje raven kakovosti vzgojno-izobraževalnega in drugega dela, če pa k temu dodamo še aktualno napoved Zavoda RS za zaposlovanje, da bo v Sloveniji srednjeročno tudi sicer primanjkovalo strokovnjakov za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami, učiteljev razrednega pouka, predmetnih učiteljev v osnovni šoli, učiteljev v srednjih šolah in vzgojiteljev v dijaških domovih, kuharjev in dietnih kuharjev, je očitno, da je nujno ukrepati takoj,« so navedli v sporočilu za javnost.

Na podlagi sklepa s torkove izredne seje glavnega odbora Sviza Kustečevo pozivajo, naj ministrstvo v dogovoru s sindikatom kot reprezentativnim predstavnikom zaposlenih nemudoma pripravi ukrepe, ki bodo »nevtralizirali negativne posledice epidemije covida-19 v vzgoji in izobraževanju«.

Ob oblikovanju takšnih kadrovskih rešitev, ki bodo zagotavljale, da bo vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih in šolah lahko izpeljano na ustrezni ravni, v Svizu pričakujejo še, da bodo primerno ovrednotene tudi omenjene začasne dodatne obremenitve zaposlenih in tveganja, ki so povezana z obvladovanjem epidemije covida-19.

Ni dvoma, da te dodatne obremenitve in tveganja izhajajo iz odločitve države, da vrtci in šole v dobro celotne družbe ostanejo odprti »do zadnjega«, zato sindikat zahteva tudi, da oblast poskrbi za dodatno varnost zaposlenih, otrok, učencev, dijakov in študentov. Sviz znova poziva, naj se v razrede, igralnice, predavalnice in druge šolske prostore namestijo ustrezne prezračevalne naprave oziroma čistilnike zraka.