Vlada je predlog novele zakona o dohodnini poslala v obravnavo v DZ v začetku maja in na oktobrski seji je ob obstrukciji večjega dela opozicije uspešno prestal prvo obravnavo.

Po predlogu bi se splošna olajšava, ki jo lahko uveljavljalo vsi zavezanci za dohodnino, postopno do leta 2025 zvišala z današnjih 3500 evrov na 7500 evrov. S tem se bodo neto plače vsem delavcem povečale, je v razpravi zatrjeval finančni minister Andrej Šircelj.

Vlada predlaga še nekaj drugih sprememb zakona, ki mu nasprotuje večji del opozicije, ker da so nevarne za vzdržnost javnih financ, prinašajo pa največ ugodnosti najbolj premožnim.

Med drugim naj bi se znižala stopnja dohodnine od dohodkov od obresti, dividend in dobičkov ter skrajšal čas, po katerem je odsvojitev vrednostnih papirjev neobdavčena. Med predlogi so tudi davčna razbremenitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem, ponovna uvedba seniorske olajšave ter ugodnejša davčna obravnava nagrad za poslovno uspešnost.

Vlada je začetek uporabe predlaganih sprememb predvidela s 1. januarjem 2022.

V Levici pravijo, da bi z novelo zakona o dohodnini na račun »ogromnih davčnih daril menedžerjem, najbolje plačanim zdravnikom in odvetnikom ter nepremičninskim baronom« v javni blagajni nastala 850-milijonska luknja. Kot so zapisali, je vsak »cent, ki ga podarimo bogatim, cent manj za javno zdravstvo, javno šolstvo in socialne storitve za najšibkejše«. Zakon po njihovo vodi v povečanje neenakosti med ljudmi in osiromašenje javnih financ, pozitivnih makroekonomskih učinkov pa ne prinaša. »Ali res rabimo tako škodljiv zakon, je vprašanje o katerem bi moralo odločati ljudstvo, ne pa vlada Janeza Janše,« pravi koordinator stranke Luka Mesec. V Levici so tako državnemu zboru predlagali razpis posvetovalnega referenduma.

O zakonu o debirokratizaciji še na naslednji seji

Tretjo obravnavo predloga zakona o debirokratizaciji bo DZ opravil na naslednji seji, so danes odločili poslanci. V današnji drugi obravnavi so med drugim sprejeli dopolnilo opozicije, po katerem se ne bo ustanovilo Uradnega registra RS, ampak Register pravnih aktov lokalnih skupnosti.

DZ je v drugi obravnavi razpravljal o predlogih dopolnil k dvema členoma. Danes bi lahko opravil tudi tretjo obravnavo, a je več kot tretjina prisotnih poslancev glasovala proti temu predlogu.

Pred tem so s 46 glasovi za in 41 proti sprejeli predlog dopolnila LMŠ, SD, Levice in NeP, po katerem se bo namesto Uradnega registra RS uvedlo Register pravnih aktov lokalnih skupnosti. Kot je dejal Rudi Medved (LMŠ), so sedaj ti predpisi razsejani na različnih koncih, nekaj v uradnem listu, nekaj na različnih drugih portalih. »Ta amandma je želja občin,« je dejal Medved, ki je sicer trdil, da bi bila vzpostavitev Uradnega registra RS nepotrebna.

Po prvotnem predlogu bi bila v Uradnem registru RS objavljena uradna prečiščena besedila veljavnih zakonov in podzakonskih aktov, na avtentičnost objavljenih besedil pa bi se bilo mogoče zanesti v pravnem prometu.

DZ pa je zavrnil predlog Levice, LMŠ in SD, da bi se člen, ki omogoča vročanje tudi na navadno e-pošto, črtal. Izpostavljali so predvsem vprašanje varnosti in dokazovanja vročitve, medtem ko sta direktor finančne uprave in vodja strateškega sveta za debirokratizacijo, ki naj bi zakon pripravil, Ivan Simič in koalicija dejala, da gre le za dodatno in prostovoljno možnost.

Zakon bo po predlogu sicer z namenom olajšanja dostopa do javnih storitev in ukinitve nekaterih administrativnih bremen posegel v 12 zakonov, poleg tega pa razveljavil zakone in podzakonske predpise, izdane na njihovi podlagi, ki se ne uporabljajo več.

Gre za prvi paket sprememb za debirokratizacijo, je v imenu predlagatelja dejala državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Katja Triller Vrtovec in dodala, da je strateški svet za debirokratizacijo prejel še več drugih predlogov, ki jih bodo vključili v nove pakete. Paketno reševanje se jim zdi edino možno.

Po predlogu se bodo lahko v centralnem registru prebivalstva dodali podatki o mobilni številki in elektronskem naslovu, ki naj bi omogočali hitrejši in učinkovitejši kontakt uradnih oseb s posamezniki. Predvidena je možnost vročanja dokumentov na elektronski naslov, ki ga bo posameznik posredoval pristojnemu organu.

Predvidena je uvedba vročanja sklepov javnim uslužbencem tudi na službeno e-pošto. V zakonu o pravdnem postopku bi ukinili ukinili overjanje natisnjenih izvodov odločb z elektronskim podpisom.

V zakonu o ohranjanju narave bi določili, da bi naloge upravljanja zavarovanega območja lahko izvajal tudi ustanovitelj sam ter da bi naravovarstveni nadzor lahko opravljala tudi občinska uprava.

V zakonu o športu bi ukinili dvojno preverjanje izpolnjevanja pogojev polnoletnosti in najmanj srednje poklicne izobrazbe pri vpisu v razvid strokovnih delavcev v športu.

V zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti pa bi določili, da se v manjših krajih, ki so vezani na mestna pokopališča, dopušča spoštovanje želje žalujočih, da lahko pokojnik do pogreba leži doma.