Za prihodnji torek je tudi sklicana seja glavnega odbora sindikata zdravnikov Fides v razširjeni sestavi, ki bo odločal o nadaljnjih korakih.

Kot so dogajanje v zadnjih dneh še povzeli v sindikatu, je bilo samo v največji zdravstveni ustanovi, Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, v tem tednu organiziranih več kot deset zborov po posameznih klinikah, zbori na preostalih klinikah sledijo v naslednjih dneh.

»Odziv kolegov in kolegic na vseh nivojih, od primarnega do terciarnega, od specializantov do specialistov, višjih specialistov in vodij oddelkov, je po celotni državi presenetljiv, praktično plebiscitaren,« so zapisali in dodali, da fotografije zborov hranijo na centrali sindikata. Zdravniki po navedbah Fidesa poudarjajo razočaranje in nezadovoljstvo ter vztrajajo pri ureditvi plač in delovnih pogojev.

Zahteve zdravništva po zdravnikov iz enotnega sistema plač v javnem sektorju niso nove, v sindikatu so jih poskušali uveljaviti že večkrat. Kot je kazalo v začetku leta, jim je bila vladna stran pripravljena prisluhniti, saj je bila na ministrstvu po navedbah Fidesa in Mladih zdravnikov oblikovana delovna skupina za pripravo zakona o plačah v zdravstvu, a so pogajanja očitno zamrla.

Medtem sta vladna stran ter sindikati zdravstva in socialnega varstva v začetku novembra podpisali dogovor, ki je okoli 35.000 zaposlenim v socialnem varstvu in zdravstveni negi prinesel višje plače. Po napovedih so se plače najbolj povišale bolnišničnim medicinskim sestram, kar je, kot v zadnjih tednih vse glasneje opozarjajo v zdravniških vrstah, porušilo plačna razmerja med zdravniki in kadrom zdravstvene nege. Mladi zdravniki so tako na primer v minulih dneh izpostavili, da imajo nekateri nižje plače od diplomiranih medicinskih sester na bolnišničnih oddelkih.

Minister za zdravje Janez Poklukar je v javnosti doslej sicer poudarjal, da bi bilo pred izstopom zdravstvenih profilov iz enotnega plačnega sistema treba doseči širši družbeni konsenz. V torek, dan po novinarski konferenci Mladih zdravnikov, na kateri so tudi oni podprli izstop iz enotnega plačnega sistema, pa je med drugim poudaril, da moramo za zdravstveni sistem vzpostaviti ustrezno organizacijsko klimo v zdravstvenih zavodih in tudi ustrezno nagrado za opravljeno delo.

»Verjamem, da so razmišljanja mladih zdravnikov na mestu, in dejstvo je, da smo že imeli sestanke, na katerih so predstavili svoje videnje, svoj pogled. Tudi v naslednjih dneh bomo še sedeli in iskali najboljše rešitve, kajti ključno nam je, da nobenega od zdravstvenih delavcev ne izgubimo. Največji zaklad našega zdravstva so ravno naši zdravstveni delavci,« je dejal.

Mladi zdravniki so sicer povedali, da so nedavno povabilo na pogovor z ministrom zavrnili, saj pogajanja prepuščajo Fidesu. Po neuradnih informacijam naj bi vlada zdravnikom sicer ponudila dvig plač za štiri plačne razrede.