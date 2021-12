Spremembe je predlagala vlada, sabor pa jih je danes potrdil s 77 glasovi proti 27, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. A pred glasovanjem se je razvila ostra razprava, ki je sčasoma prerasla v popoln kaos. Predsednik sabora Gordan Jandroković je izrekel vrsto opominov, več poslancem je celo prepovedal govoriti, a to ni veliko zaleglo. Nekateri poslanci so današnji dan celo označili kot najbolj sramoten v zgodovini sabora.

Oster spor, ki se je sprva razvil med poslanci konservativne opozicijske stranke Most in zeleno-leve platforme Zmoremo, je prerasel v še ostrejši spopad med poslanci Mosta in poslancem socialdemokratov (SPD) Pedjo Grbino. Slednji je vladajoči stranki HDZ očital, da deluje avtoritarno ter da je s svojo trdoglavostjo ljudi prisilila v proteste, medtem ko je poslance stranke Most označil za parazite.

»Parazitom ponujam roko sodelovanja, stopite na govorniški oder in pozovite državljane, naj se cepijo, pa jih bomo tudi mi pozvali, naj podprejo vaš referendum, sram naj vas bo!« je po poročanju hrvaških medijev kričal Grbin.

»To povej (hrvaškemu predsedniku Zoranu) Milanoviću, ti strahopetec, lepo si pel Thompsonove Čavoglave,« sta mu vrnila poslanca Mosta Nikola Grmoja in Miro Bulj, medtem ko je poslanka Marija Selak Raspudić vzklikala: »Da mi parazitiramo na smrti, to je pod vsako ravnijo, odnesite me ven!« Bulj je zakon o zaščiti pred nalezljivimi boleznimi označil kot prevaro, covidna potrdila pa kot protiustavna.

Milanović, sicer dolgoletni politik SDP, je namreč uvajanje covidnih potrdil označil kot »norenje brez kakršnihkoli argumentov« in je večkrat dejal, da jih od zaposlenih v svojem uradu ne bo zahteval. Marko Perković Thompson je medtem desničarski hrvaški pevec, katerega prvi in največji hit je pesem Bojna Čavoglave. Napisal jo je med vojno na Hrvaškem, začenja pa se z ustaškim pozdravom »za dom spremni«.

Na Hrvaškem so pred mesecem dni uveljavili ukrep, v skladu s katerim morajo tako zaposleni kot uporabniki storitev državnih in javnih ustanov pred prihodom na delovno mesto ali ob vstopu v poslopja javnega sektorja pooblaščeni osebi pokazati dokazilo, da so covid-19 ali preboleli ali bili cepljeni proti njemu ali pa so bili negativni na testiranju na novi koronavirus. Pred tem so podoben ukrep že uveljavili v zdravstvu in socialni oskrbi.

Obvezna covidna potrdila zavrača več hrvaških desnih opozicijskih strank, zaradi njih so na Hrvaškem že potekali tudi množični protesti. Stranka Most zbira podpise državljanov pod dve referendumski pobudi, ki sta usmerjeni proti pooblastilom hrvaškega štaba civilne zaščite v času epidemije. Med drugim zahtevajo razpis referenduma o ukinitvi obveznih covidnih potrdil.

Med današnjo razpravo se je pred poslopjem parlamenta zbrala skupina nasprotnikov covidnih potrdil, ki je med drugim Milanovića pozivala, naj ne podpiše danes potrjenih sprememb zakona.