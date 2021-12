Aktivnost slovenskega gospodarstva je v letošnjem tretjem četrtletju presegla raven pred epidemijo. V tretjem četrtletju se je realni BDP četrtletno povečal za 1,3 odstotka in medletno za 5 odstotkov, in s tem presegel predkrizno raven iz zadnjega četrtletja 2019. Gospodarska gibanja, predvsem rast zasebne potrošnje in povezanih dejavnosti, za leto 2021 kažejo na višjo gospodarsko rast od jeseni napovedane 6,1-odstotne, in sicer za pol do ene odstotne točke, so v danes izdanem Ekonomske ogledalu zapisali na Uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

Okrevanje oziroma povečevanje zasebne potrošnje in prihodka v trgovini, razvedrilnih, športnih, rekreacijskih in osebnih storitvah ter gostinstvu je bilo hitrejše od pričakovanj. Poleg prilagajanja potrošnikov in povezanih dejavnosti spremenjenim razmeram, zasebno potrošnjo podpirajo tudi ugodnejše razmere na trgu dela,

Po drugi strani pa so na dejavnosti, vezane na mednarodno menjavo, še posebej na predelovalne dejavnosti, v tretjem četrtletju že vplivale motnje v dobavnih verigah. Težave, predvsem pomanjkanje polprevodnikov, vplivajo zlasti na zmanjševanje proizvodnje, povezane z avtomobilsko industrijo. Za zadnje četrtletje razpoložljivi podatki kažejo na možnost upočasnitve gospodarske rasti zaradi poslabšanja epidemičnih razmer in ostrejših zaščitnih ukrepov ter nadaljnjih težav in omejitev v proizvodnji, pravijo na Umar.

Tudi gospodarska rast evrskega območja se je, po izrazitem zvišanju v predhodnih dveh četrtletjih, v zadnjem letošnjem četrtletju upočasnila. Po zadnji napovedi OECD iz začetka decembra se bo BDP evrskega območja letos povečal za 5,2 odstotka, prihodnje leto pa za 4,3 odstotka. Nekoliko nižjo rast v prihodnjem letu napoveduje tudi za naše pomembnejše trgovinske partnerice,

Visoka inflacija naj bi vztrajala še nekaj mesecev Inflacija se je novembra ob visokih cenah surovin in energentov ter težavah v dobavnih verigah medletno zvišala na 4,6 odstotka. Okoli polovico rasti so k temu prispevale višje cene naftnih derivatov in toplotne energije, ob rasti uvoznih cen in cen pri proizvajalcih pa so se precej zvišale tudi cene blaga. Cene poltrajnega blaga so se precej zvišale zaradi višjih cen obleke in obutve, rast cen trajnega blaga pa se je še naprej krepila predvsem zaradi dražjih avtomobilov. Inflacija bo, v največji meri zaradi visokih rasti cen energentov v zadnjih mesecih in vztrajanja motenj v dobavnih verigah, letos in naslednje leto višja, kot so na Umar pričakovali v jesenski napovedi. Decembra letos bo na medletni ravni namesto jeseni predvidenih 2,5 odstotka zelo verjetno presegla štiri odstotke, in se v povprečju leta približala dvema odstotkoma (v jesenski napovedi so pričakovali 1,4-odstotno rast). Višja inflacija naj bi po oceni Umar vztrajala vsaj še nekaj mesecev, zato bi tudi povprečna inflacija v letu 2022 lahko presegla tri odstotke.

Brezposelnih za petino manj kot lani Razmere na trgu dela ostajajo zelo ugodne. Brezposelnih je bilo novembra v primerjavi z mesecem prej za 1,9 odstotka manj, medletno se je brezposelnost znižala za petino, v primerjavi z novembrom 2019 pa za skoraj desetino. Medletna rast plač se je v preteklih mesecih upočasnila, na kar je vplivala predvsem nižja rast plač v javnem sektorju zaradi manj izplačil dodatkov, povezanih z epidemijo. Na rast plač v zasebnem sektorju vpliva predvsem dvig minimalne plače na začetku leta, ponovna zaposlitev oseb, vključenih v interventne ukrepe, ter pomanjkanje delovne sile v nekaterih dejavnostih. Javnofinančni primanjkljaj je bil v desetih mesecih leta nižji kot v enakem obdobju lani, do konca leta pa na Umar pričakujejo da se bo zaradi običajno okrepljenih investicijskih izdatkov v zadnjih mesecih leta in ponovno nekoliko povečanih izplačil za blaženje posledic epidemije povečal.