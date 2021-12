ot je zatrdil v svojem prvem kanclerskem nagovoru bundestaga, želi njegova koalicija ustvariti »moderno Nemčijo« in se v zgodovino zapisati kot »vlada napredka«. Napredek mora biti tako socialen, družben in kulturen, a Scholz je danes izpostavil predvsem tehničnega. Brez tega namreč Nemčija ne bo mogla doseči podnebne nevtralnosti in obenem ostati globalno konkurenčna, je menil.

Kot je pojasnil, bo pri tem ključno okrepiti naložbe v inovacije in infrastrukturo. Vlada bo ustvarila okvir za to, da bo večina investicij v Nemčiji v prihodnje zasebnih, je dodal. »Zagnali bomo desetletje vlaganj v prihodnost,« je še zatrdil Scholz, ki vodi tristrankarsko koalicijo svojih socialdemokratov (SPD), Zelenih in liberalcev (FDP), kakršne na zvezni ravni še ni bilo.

»Moč napredka« se je po njegovih besedah posebej pokazala v času pandemije covida-19, ko je prav v Nemčiji razvito cepivo pomagalo rešiti na milijone življenj po vsem svetu. Cepivo podjetja BioNTech je označil za »najboljši dokaz, da pameten napredek, pametne inovacije in pametna modernizacija ustvarjajo boljši svet«.

Glede pandemije je kancler sicer danes pomirjajoče zagotovil, da bo Nemčija v boju z njo zmagala in se izvila iz krize ter »da bo postalo spet bolje«. Ljudi je pozval k cepljenju, saj da "je situacija težka, a rešitev je očitna". Prejšnjo zimo je bila glavna prioriteta zmanjšati stike, zdaj pa moramo poskrbeti še, da se cepi čim več ljudi, je poudaril.

Glede obveznega cepljenja je dejal, da bi lahko parlament o njem odločal že v prihodnjih tednih, veljati pa bi lahko začelo februarja ali marca.

Obenem je nasprotnikom protikoronskih ukrepov in cepljenja proti covidu-19 zagrozil, da bodo proti njim uporabili vsa demokratična sredstva pravne države, ki jih imajo na voljo, ter da na njihove grožnje, pohode z baklami in nasilje preprosto ne bodo pristali.

»Ne bomo dopustili, da bi skušala majcena manjšina neprilagojenih skrajnežev naši celotni družbi vsiliti svojo voljo (...) Naša demokracija se zna braniti,« je bil jasen. Izrazil je prepričanje, da nemška družba ni razklana, saj ostaja velika večina Nemcev »solidarna, razumna in previdna«.

Pred današnjim srečanjem z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim je Scholz Rusijo iz bundestaga znova posvaril pred morebitno invazijo na Ukrajino. »Vsaka kršitev ozemeljske celovitosti bo imela svojo ceno, visoko ceno,« je dejal in zatrdil, da bodo zahodne zaveznice pri tej temi govorile z enim glasom. Obenem je Rusiji znova ponudil dialog za rešitev krize.

Odločno se je zavzel za »uspeh Evrope«, ki ga je označil kot »našo najpomembnejšo nacionalno željo«. »Če želimo samozavestno braniti naš evropski način življenja, lahko to storimo le skupaj kot Evropska unija,« je dejal in dodal, da Nemčija kot največje gospodarstvo v središču Evrope pri tem nosi prav posebno odgovornost ter mora z nenehnimi pogajanji graditi mostove. »Tako so delovali moja predhodnica in predhodniki in to bo tudi vodilo mojega ravnanja,« je zatrdil.