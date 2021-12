Recept: Rezanci v paradižnikovi omaki z vodko in dišavnim posipom

Ta jed z rezanci je resnično razkošna. In ne le zato, ker se v paradižnikovi omaki skriva vodka, ampak tudi zato, ker zaradi dišavnega posipa izgleda res razkošno (in še lepo diši!), ampak tudi zaradi bogatega okusa. Ja, to so vsakdanji rezanci na tretjo potenco in so čudoviti ob praznovanjih ali kar tako, za crkljanje. K rezancem se odlično prilegata velika skleda zelene solate in kozarec najljubšega vina.