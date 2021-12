Kot je še pojasnila policija, so na osnovi izjav nekaterih članov skupine, ki se je oblikovala na spletnem omrežju Telegram, predvidevali, da bi lahko ti imeli tudi pravo orožje.

Na spletni storitvi za izmenjavo takojšnjih sporočil Telegram so se pojavile grožnje s smrtjo Kretschmerju, ki je viden zagovornik cepljenja proti covidu-19. O njih so 7. decembra prvi poročali novinarji nemške javne televizije ZDF, ki so se uspeli infiltrirati v šifriran pogovor kakih sto »nasprotnikov cepljenja, države in sedanjih zdravstvenih politik« na Telegramu.

Policija je nato sprožila preiskavo, ki je pripeljala do današnjih racij v Dresdnu na vzhodu Nemčije. Policija izhaja iz suma, da je omenjena skupina na telegramu »"pripravljala nasilen zločin, ki predstavlja grožnjo državi«. Njihove tarče naj bi bili različni politiki z ministrskim predsednikom Kretschmerjem na čelu.

Kot piše francoska tiskovna agencija AFP, se je v Nemčiji razvilo veliko in delno radikalizirano gibanje, ki nasprotuje zajezitvenim ukrepom, sprejetim v času pandemije covida-19. To je še posebej močno prav na Saškem - v zvezni deželi na ozemlju nekdanje Vzhodne Nemčije, ki jo je pandemija posebej hudo prizadela in kjer je precepljenost nižja od nacionalnega povprečja.