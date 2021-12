V četrtek bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, predvsem na vzhodu občasno pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, ki se ponekod lahko zadrži večji del dneva. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo pozno zvečer ponehala. Jutranje temperature bodo od -5 do 1, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo delno jasno z meglo po nekaterih nižinah. V soboto bo na Primorskem spet zapihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. V spodnjih plasteh ozračja priteka od vzhoda nekoliko hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas in ob Jadranu pretežno jasno, drugod oblačno ali megleno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju zmerna burja. V četrtek bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, več oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas. Ponekod po nižinah bo megla. Ob severnem Jadranu bo še pihala burja.

Biovreme: Danes in v četrtek bodo vremensko najbolj občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave.