Dolga razkošna miza sredi galerije, za njo starejši mož z očali, pred njim dve debeli knjigi z lepima rdečima naslovnicama in velikim napisom: Jadran Lazić. Morda tega imena res ne bi prepoznali takoj, tudi ne njegovega obraza, bržkone pa bi prepoznali njegovo delo. Omenjeni knjigi sta namreč njegovo življenje. Iz »majhnega« Splita ga je v času rajnke Jugoslavije pot popeljala med zvezde. Postal je fotograf slavnih, zvezdnikov in osebnosti, ki so krojile neki čas. Fotografije so objavljani nekateri največji svetovni mediji, pa tudi domači, tako da so njegove fotografije izredno cenjene in znane. Ker so te dni odprli fotografsko razstavo njegovih del v središču Ljubljane (v Galeriji Fotografija), se je pokazala priložnost za nadvse zanimiv pogovor z njim.

Ko je takole mirno sedel na koncu mize, je bilo mogoče z robom očesa videti fotografije, ki so jih ravno pripravljali za razstavo: Jodie Foster, Dino Dvornik, Milla Jovovich, Abu Abas, Orson Welles… Zgolj drobec njegovega dela. Med njegovimi portreti so namreč tudi številni drugi zvezdniki, od Jacka Nicholsona do Johnnyja Deppa, legendarnega Roberta Mitchuma, Kirka Douglasa, Sigourney Weaver, Sophie Loren, Marlona Branda, Richarda Gera.

Deset centimetrov debeli knjigi Nič čudnega, da sta tisti knjigi pred njim izredno masivni, debeli kakšnih deset centimetrov, če ne več. »Dobro, pojasnite nam torej, kaj vas je iz tedanje jugoslovanske obale odneslo tako daleč in, če hočete, visoko,« ga vprašamo. Začelo se je s športom, pojasni. V Splitu je fotografiral sloviti nogometni klub, lepe, akcijske fotografije in zakulisje dogajanja in nato po spletu okoliščin in poznanstev končal v Parizu, tej evropski prestolnici zvezdništva. Nad njegovim delom so bili navdušeni v sloviti agenciji Sipa, ki slovi po takšnih ekskluzivnih fotografijah. Navdušeni so bili tudi nad njegovo iznajdljivostjo, saj je, kot piše v svojih knjigi, včasih z nedolžno zvijačo prišel do ekskluzivnih priložnosti. Do angleške igralke in manekenke Charlotte Rampling, na primer, je prišel tako, da se je predstavljal kot novinar nekega francoskega magazina, med pogovorom po telefonu s šalom maskiral glas (enkrat so mu slušalko namreč že vrgli dol) in vse do zadnjega trdil, da fotografira za naslovnico te revije, pri kateri še nikdar ni delal. Čeprav je sam Lazić v osemdesetih letih napisal knjigo Jaz, paparac, o svojem življenju in delu pravi: »Nisem bil paparac v današnjem smislu besede. Nekoč je bilo drugače, bili so drugi časi.« Kadar je izvedel, da se v mestu mudi kakšna zvezdnica ali zvezdnik (vsekakor so mu prve bolj pri srcu, saj, kot pravi, v reviji vedno na naslovnici raje vidimo lep ženski obraz kot pa moškega), je poskušal navezati stik, nemara počakal na naključno srečanje in pritisnil na sprožilec fotoaparata. Med njegovimi fotografijami lahko tako opazimo podobo Jacka Nicholsona, pravkar odhajajočega iz lokala na francoski rivieri. Kako, na primer, je prišel do tega posnetka? »Bilo je v Cannesu,« se spominja Lazić, kot bi se zgodilo včeraj. »Takrat je bil ravno tam, opazil sem ga in ga fotografiral. Tako je nastala ta slika.« Včasih je bilo seveda bolj zapleteno, njegovo delo je bilo vse prej kot enostavno. Spominja se, kako je fotografiral Bianco Jagger, ki je bila takrat še soproga slovitega pevca Micka Jaggerja. »Prišel sem k njej v hotel, rekoč, da imam njene fotografije. Takrat je bilo to še dokaj preprosto. Če si poklical na recepcijo in prosil, da te zvežejo z zvezdniško gostjo, so to tudi storili. No, prišel sem k njej in ji omenil, da imam fotografije, pri katerih se zaradi fleša precej vidi oprsje skozi oblačilo. Povedal sem ji še, da fotografij ne bi rad uporabil, ker bi raje imel boljše, in da bi jo fotografiral takole, bolj resno,« je pripovedoval Lazić. Privolila je in tako so nastale nekatere njene najlepše slike. Toda to še ni bilo vse. Med obiskom pri njej v hotelski sobi je zazvonil telefon, Lazić je vlekel na ušesa in izvedel, da se bo njegova gostiteljica zvečer sestala z znamenitim glasbenikom Davidom Bowiejem v nekem tedaj slovitem klubu. »Seveda sem bil tam. Bianca ni nič rekla, samo pogledala je, saj se je zavedela, da sem za dogodek slišal med obiskom pri njej. Predstavljajte si, žena Micka Jaggerja gre v klub z drugim glasbenikom in jaz ju fotografiram,« se nasmehne Lazić.