100 NAJLEPŠIH SLOVENSKIH POPEVK: Metulj

Velenjska skupina Šank Rock je bila ustanovljena leta 1982, v njeni prvotni zasedbi so bili: pevec Matjaž Jelen, kitarista Miro Mramor in Zvone Hranjec, bobnar Aleš Uranjek, bas kitarist Cveto Polak in kmalu zatem še klaviaturist Peter Slanič. Leta 1988 sta skupino zapustila kitarist Mramor in klaviaturist Slanič, ki ga je zamenjal Davor Klarič. Leta 1991 je Hranjca zamenjal Bor Zuljan. Sledilo je še nekaj zamenjav in prenehanj igranja ter ponovnih začetkov. Kljub vsemu je skupina izdala kar 17 albumov.