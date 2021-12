Delodajalce tudi letos poziva k čim pogostejši uporabi tega lepega instrumenta za nagrajevanje zaposlenih in zanesljivo izboljšanje njihovega razpoloženja, piše Bojan Glavič v novi številki Nedeljskega dnevnika.

»K večji pogostnosti božičnic so gotovo prispevale tudi spremembe pri njihovem obdavčenju. Sprva je šlo pri njih bolj za 13. plačo, ki je bila enaka redni in podvržena vsem davkom in prispevkom. Potem se je najprej odpravilo obdavčenje do določenega zneska, zadnji dve leti pa gre tudi za oprostitev dohodnine, tako da so božičnice cenejši način izplačevanja kot plača. Zaradi tega je zanimanje zanje večje. K temu je pripomogla tudi večja uspešnost gospodarstva. Od leta 2006 do 2014 smo imeli krizo in niti ni bilo dosti razlogov za nagrado iz uspešnosti, odkar se je gospodarstvo postavilo nazaj na noge in uspešneje posluje, pa so božičnice spet pogostejše. Vse več je sklenjenih dogovorov med sindikati in delodajalci, kar je osnova za izplačilo božičnice. Organizirani sindikati povečujejo možnost za izplačilo tudi zato, ker delodajalce lažje in večkrat spomnijo nanje. Je pa treba priznati, da se marsikateri ozaveščen delodajalec sam spomni na izplačilo nagrade, pa naj gre za simboličnih 200 evrov ali več kot 2000 evrov. Lani je bila v povprečju visoka nekaj čez 900 evrov, od česar je treba plačati le prispevke za socialno varnost. Verjamem, da jih bo letos še več in bodo višje, saj je bilo leto uspešnejše kot lansko,« še ugotavlja Lidija Jerkič.

Kljub statistično višji pogostnosti izplačevanja božičnic velika večina zaposlenih v veliki večini podjetij žal še vedno s precej otožnosti pregleduje spiske najuspešnejših in najbolj velikodušnih podjetij, saj svojega med njimi žal ne najdejo. »Na podlagi podatkov iz obračunov davčnih odtegljajev, ki jih delodajalci predlagajo Finančni upravi RS (Furs), je razvidno, da je izplačilo dela plače za poslovno uspešnost v letu 2020 izplačalo 10.779 delodajalcev, povprečno izplačilo pa je znašalo 961 evrov. Leta 2019 je del plače za poslovno uspešnost izplačalo 13.527 delodajalcev, povprečno izplačilo pa je znašalo 913 evrov. Skupni znesek teh izplačil je bil v letu 2020 za devet odstotkov nižji kot leto prej,« so nam odgovorili s Fursa in pojasnili, da je lani obračunalo plače, torej sploh imelo zaposlene uslužbence, vsega skupaj 77.707 delodajalcev. Tistih, ki so obračunali tudi del plače iz naslova poslovne uspešnosti, je bilo tako lani le 14 odstotkov, leto prej pa 17 odstotkov. Niti petina torej.

