Včerajšnja maratonska parlamentarna razprava o vrnitvi starih in uvedbi novih proticovidnih ukrepov, o tako imenovanem vladnem načrtu B, ki ga je sprožil sev omikron, je potekala slabih pet mesecev po dnevu osvoboditve. Tako je takrat konservativni premier Boris Johnson poimenoval 19. julij, ko je njegova vlada odpravila vse proticovidne ukrepe.

Zdaj so spet tu. S prvim predlogom, vrnitvijo nošnje mask v večini zaprtih prostorov (izjeme ostajajo gostinski objekti), vlada ni imela težav. Zanj je sinoči glasovalo 441 poslancev, proti 44, od teh 40 iz vladne konservativne stranke. Drugače je bilo s predlogom o uvedbi covidnih potrdil, s katerimi bo poslej edino mogoče vstopati v nočne klube in športne objekte. Tudi ta je bil sicer potrjen s 369 glasovi za in 126 proti, od katerih je bilo kar 96 konservativnih. Predlog je bil potrjen samo zahvaljujoč laburistični opoziciji. Ko so glasovali o obveznem cepljenju zaposlenih v državnem zdravstvu, se je vladi po robu postavilo 63 poslancev konservativne stranke.

Konservativni poslanci so Johnsonovi avtoriteti tako zadali največji udarec, odkar je premier. Opozicija vladni stranki svetuje, naj razmisli o tem, ali je še primeren za njihovega in državnega voditelja.

Opozicija branila ministre pred njihovo stranko Številni konservativni poslanci so vrnitev ukrepov razglašali za nepotrebno paniko, nekaj pa jih je menilo, da gre za totalitarizem oziroma stalinizem ali celo nacizem. To je bila ena najbolj nenavadnih razprav v novejši politični zgodovini. Številni konservativni poslanci so napadali svojo vlado, več opozicijskih laburističnih poslancev pa jo je branilo. Konservativni poslanec Marcus Fysh je covidna potrdila za vstop v nočne klube in športne objekte, s katerimi naj bi zajezili bliskovito širjenje omikrona, primerjal z grozodejstvi v nacistični Nemčiji. Laburistični poslanec Wes Streeting na drugi strani je konservativno vlado in ministre branil: »Ne bi smel biti jaz tisti, ki kot minister vlade v senci opozarjam, da ne živimo v tridesetih letih 20. stoletja in da zdravstveni minister in njegova ekipa niso nacisti. Na svojih ramenih imajo zdravje našega naroda in odgovornost za zaščito javnega zdravstva.« Laburistična opozicija se je odločila podpreti, kot je sporočila, »nedelujočo vlado« zato, ker gre za »domoljubno dolžnost«. Konservativni poslanec Steve Brine pa je bil eden od številnih, ki so Johnsona spomnili na njegovo izjavo julija, da »smo na nepovratni poti v svobodo«. Premierju je očital, da je bil njegov nepričakovani nedeljski pojav na televiziji »nepotrebno strašilen«. Desmond Swayne, prav tako konservativec, je dejal, da ministri podpihujejo paniko, saj da na cestah umre več ljudi kot trenutno za covidom in da skupaj s svojimi znanstvenimi svetovalci kršijo demokratična načela.