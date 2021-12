Koalicija in pribočniki zavzemajo javni medij

Državni zbor bo v četrtek predvidoma glasoval o novih članih programskega sveta in nadzornega sveta RTV Slovenija. Poslanci koalicije in njihovi podporniki iz vrst DeSUS in SNS za nove svetnike predlagajo izključno kandidate, ki so povezani s temi strankami. Opozicija domneva, da s tem kršijo zakon o RTV Slovenija.