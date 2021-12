Nepreslišano: Zoran Janković, župan Ljubljane

Podpiram obvezno cepljenje. Razlogi so sicer za vsakega lahko različni. Z vsemi aktivnostmi za cepljenje do zdaj nismo bili uspešni. Predsednik vlade Janez Janša in glavni vladni govorec Jelko Kacin sta bila zelo slaba pri spodbujanju državljanov k cepljenju. Če bi poslušal Jelka Kacina, se nikoli ne bi cepil. Cepil sem se zato, ker verjamem v znanost ter zaupam priznanim in uglednim zdravnikom moje generacije: profesorjem doktorjem in prijateljem Janezu Tomažiču, Marku Noču, Miru Gorenšku, Srečku Štepcu, Adolfu Lukanoviču, naši direktorici Zdravstvenega doma Ljubljana Tonki Poplas Susič, ki so vsi cepljeni; potem iz solidarnosti do drugih, pa tudi zato, da bi lahko normalno živel. Nerazumljivo je, da imamo skupino ljudi, ki ne spoštuje stroke in bolj verjame zapisom na družbenih omrežjih, ne pa tistim, ki so več let študirali medicino. Spoštujem stroko in če me boli zob, grem k zobozdravniku. Sobotna priloga Dela