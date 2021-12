Chuck Norris bo Janez

Na RTV morajo po navodilih direktorja Andreja Graha Whatmougha razmisliti, kako bodo porabili 120.000 evrov, ki jih je direktor odvzel financiranju filma Črna mati zemla režiserja Roka Bička. Zaposlenim na televiziji skušamo pomagati z idejo, ki je direktor ne bo mogel zavrniti: posname naj se nadaljevanka z naslovom Janez je premagal JLA in covid. Problem je le v tem, da se bo težko odločiti, kateri igralec bi lahko interpretiral lik in delo glavnega protagonista. Glede na to, da vemo, da je Janez tako JLA kot covid premagal brez opreme, ker mu je v prvem primeru orožje skril Kučan, v drugem pa maske Šarec, ne bo šlo drugače, kot da velikega junaka igra Chuck Norris. Za to pa bo treba finančna sredstva odvzeti tudi drugim filmom, ki naj bi jih financirala RTV, saj bo šlo za grandiozno produkcijo.