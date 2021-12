Nikoli ne odnehaj in nikoli se ne predaj! To je moto, ki ga ima Pogačar na naslovnici svoje spletne strani. Kolesar, ki je kariero začel v ljubljanskem Rogu, pri manj kot dvajsetih letih pa podpisal pogodbo z ekipo UAE Emirates iz Združenih arabskih emiratov, se obeh zapovedi več kot drži. Po lanski skupni zmagi na dirki Tour de France, na kateri je oblekel kar tri majice – rumeno za slavje v skupnem seštevku, pikčasto za najboljšega hribolazca, belo za najboljšega do 23 let –, je od nedavnega zaročeni Pogi (njegova srčna izbranka je Urška Žigart, članica avstralske ekipe BikeExchange) letos poskrbel za sanjsko nadaljevanje.

Še drugič zapored je dobil dirko vseh dirk in ob tem deklasiral vse tekmece, spet oblekel vse tri majice in znova dosegel tri etapne zmage v treh tednih. »Imam že dve zmagi na Touru in če bo prišla še tretja, bo odlično. Vendar si ne želim sam ustvarjati pritiska in bremena zaradi nje,« zrelo razmišlja Tadej. Ob slavju na Touru je bil skupno najhitrejši tudi na večdnevnih dirkah po Sloveniji, »domačem« UAE Touru in od Tirenskega do Jadranskega morja, v letošnji sezoni pa je bil tudi edini na svetu, ki je od petih kolesarskih spomenikov dobil kar dva (Liege–Bastogne–Liege in po Lombardiji).

Kolesar, s katerim je ekipa UAE Emirates podpisala pogodbo kar do leta 2027 (neuradno za več kot pet milijonov evrov osnovne letne plače), se je julija letos podpisal še pod en mejnik. Na OI v Tokiu je na cestni dirki osvojil bron in postal prvi Slovenec z olimpijskim odličjem v kolesarstvu. Zato ne čudi, da je ob koncu sezone (p)ostal številka ena na jakostni lestvici svetovne zveze Uci in dobil tudi prestižno nagrado zlato kolo, ki ga vsako leto podeljuje francoski kolesarski mesečnik Velo Magazine, ki je del iste medijske družbe kot sloviti L'Equipe.

Za njim je sanjska sezona, ki jo bo težko ponoviti, česar se zaveda tudi Tadej. »Zelo težko je doseči oziroma narediti še kaj boljšega, kot sem v tej sezoni, a vedno je tudi mogoče še kaj dodati. To je bila najboljša sezona v moji karieri in vse, kar se bo zgodilo naprej, bo le bonus. A če bo nova sezona malce slabša kot letošnja, se ne bom vznemirjal,« pravi Pogačar, Belgijec Eddy Merckx, najboljši kolesar vseh časov in petkratni zmagovalec Toura, pa v njem vidi svojega naslednika.